Минстрой выделит более 148 млрд рублей регионам в 2021 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минстрой России выделит более 148 млрд рублей на поддержку 82 регионов в 2021 году. Средства пойдут в том числе на работу по нацпроектам "Жилье и городская среда" и "Экология". Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Финансовая поддержка субъектов РФ, которую предоставит Минстрой России регионам в 2021 году на реализацию мероприятий национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Экология", 10 мероприятий, не входящих в нацпроекты, а также иных межбюджетных трансфертов, составит 148 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства направят в 82 субъекта страны. При этом общий объем федеральной поддержки составит около 125,5 млрд рублей субсидий и 22,7 млрд рублей межбюджетных трансфертов.

На стимулирование программ развития жилищного строительства выделят 27,3 млрд рублей, на формирование современной городской среды - 36,65 млрд рублей. На мероприятия по улучшению качества воды - более 42 млрд рублей. Также средства федерального бюджета пойдут на индивидуальные программы социально-экономического развития субъектов России, на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и другие мероприятия.

"В этом году у нас будет еще более пристальное внимание к финансовой дисциплине, каждый бюджетный рубль должен принести социальную пользу региону в запланированный срок", - цитирует пресс-служба заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрия Гордеева.