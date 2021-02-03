В Подмосковье построят 15 детсадов за счет внебюджетных средств в 2021 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают в текущем году ввести в эксплуатацию 15 детских садов, построенных за внебюджетные средства. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В 2021 году к вводу планируются 15 дошкольных учреждений на 2 695 мест в Долгопрудном, Королеве, Котельниках, Красногорске, Ленинском, Лыткарине, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Электростали", - цитирует пресс-служба министра жилищной политики Московской области Инну Федотову.

Она пояснила, что детские сады будут построены за счет внебюджетных средств. В 2020 году благодаря средствам инвесторов было введено в эксплуатацию 13 детских садов почти на 3 тыс. мест.