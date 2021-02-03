Около 4 млн кв. м жилой недвижимости планируют ввести в эксплуатацию в Москве в 2021 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Порядка 4 млн кв. м жилья и не менее 8,5 млн кв. м недвижимости в целом планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Об этом сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Темпы строительства мы не снизили, в прошлом году в городе введено 10,88 млн кв. м недвижимости, из них 4,97 млн кв. м - жилая невидимость. Большое внимание уделяем строительству объектов социальной инфраструктуры. <...> В этом году должны ввести 4 млн кв. м жилья, не менее 8,5 млн кв. м недвижимости в целом", - сказал Бочкарев.

Он напомнил, что в этом году в столице планируется ввести в эксплуатацию 31 спортивный объект, 9 объектов культуры, 16 школ и 12 дошкольных образовательных учреждений.