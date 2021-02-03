Проблемы обманутых дольщиков в Москве планируется решить за два года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Около 60 объектов планируется достроить в Москве в 2021 году для обманутых дольщиков. Власти планируют за два года решить проблемы всех обманутых дольщиков в столице, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Мы в этом году планируем завершить строительство около 58 объектов, стоит задача в ближайшие два года <…> проблему обманутых дольщиков и дольщиков, в отношении которых не выполнили обязательства, решить", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что комитет по работе с инвесторами в столице отслеживает все проблемы, связанные с реализацией объектов, оказывает необходимую поддержку, чтобы объекты были построены и переданы под заселение вовремя. "Мы не видим пока увеличение этой цифры. Это большая работа правительства Москвы, стройкомплекса, наших подразделений. Может быть, она не так видна, но она ежедневна", - сказал заммэра.

Как уточнили в пресс-службе стройкомплекса Москвы, за 10 лет в столице построено 173 корпуса в жилых комплексах-долгостроях, квартирами обеспечены порядка 19,3 тыс. семей дольщиков. В 2020 году стройкомплекс Москвы ввел 34 дома для передачи квартир дольщикам, обеспечив жильем почти 2,9 тыс. человек.

"Введена первая очередь проблемного ЖК "Царицыно" с пятью корпусами, ключи от квартир второй очереди планируем начать выдавать в конце этого года", - заключили в пресс-службе.