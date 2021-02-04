Участники Зимнего университета разработают концепцию развития городской среды в Иркутске

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Участники Байкальского зимнего градостроительного университета разработают концепцию развития застроенной городской среды для четырех площадок в Иркутске. Фонды ДОМ.РФ и "Байкальские стратегии" заключили соглашение о проведении 22 сессии университета, сообщает в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"Участники [Зимнего университета] реализуют несколько интересных градостроительных кейсов. В частности, они разработают концепцию развития застроенной городской среды для четырех площадок в столице Восточной Сибири, отвечающую современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и городских властей. Еще одной интересной задачей для них станет разработка градостроительной концепции развития п. Бурдаковка под Иркутском для ИЖС", - говорится в сообщении.

Программа 22 сессии Зимнего университета на Байкале включает два модуля. Первый пройдет в онлайн-режиме с 15 по 28 февраля, второй состоится очно в Иркутске с 6 по 20 марта. Поучаствовать в сессии могут выпускники программы "Архитекторы.РФ", специалисты по развитию городской среды в возрасте до 35 лет и магистранты по специальностям архитектура, дизайн архитектурной среды, градостроительство, урбанистика, городская социология, техника и технология наземного транспорта, экономика и управление. Участников сессии будут обучать применять Стандарт комплексного развития территорий, а также методы обновления жилых микрорайонов.

"Зимний градостроительный университет, который мы запускаем совместно с фондом "Байкальские стратегии", позволяет молодым специалистам реализовать свои первые проекты под наставничеством признанных экспертов в этой отрасли. Готовые решения мы будем использовать для разработки проектов планировки территории и предложим для реализации инвесторам", - считает генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Межрегиональный фонд поддержки стратегических инициатив "Байкальские стратегии" объединяет предпринимателей, общественных деятелей, ученых и экспертов Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Фонд разрабатывает концепцию развития Байкальского региона.

Зимний университет считается единственным в России международным градостроительным воркшопом, который проводится уже 21 год. Более тысячи студентов и молодых специалистов из 43 стран мира приняли в нем участие с 1999 года. За время проведения сессий участники разработали 118 концепций развития территорий.