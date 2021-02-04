Почти 1,3 тыс. жителей Приамурья переселят из бараков в благоустроенное жилье до 2022 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Почти 1,3 тыс. жителей Амурской области до 2022 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будут обеспечены новым жильем взамен ветхого и аварийного. Это почти вдвое больше, чем в предыдущие два года, сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Амурской области на предоставление дополнительной финансовой поддержки для реализации III этапа (2021-2022 годы) федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". С учетом дополнительных средств объем финансирования этапа 2021 - 2022 годов составит 1,36 млрд рублей. Мы сможем обеспечить новым комфортным жильем более 1,3 тыс. амурчан", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Орлова.

По информации пресс-службы правительства региона, в 2019 году в Приамурье расселили около 7 тыс. кв. м аварийного жилья (более 300 амурчан), в 2020 - 9,5 тыс. кв. м (около 500 амурчан). Всего в рамках федерального проекта до сентября 2025 года планируется улучить жилищные условия 7 тыс. жителей региона, это почти 3 тыс. семей из 959 аварийных многоквартирных домов на территории 23 муниципальных образований. Объем финансирования составит 6,7 млрд рублей, из которых 29 млн рублей - из бюджета области.

По данным правительства области, после 2017 года в Приамурье признаны аварийными около 100 тыс. кв. м жилья. На сегодня расселено около 60% аварийного фонда.

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" реализуется в Амурской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Это одно из четырех направлений нацпроекта, также в него входят федеральные проекты "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды".