В Дмитровском районе Москвы построят школы и детские сады по программе реновации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Проект планировки территории по программе реновации Дмитровского района Москвы предполагает строительство музыкальной школы, образовательного комплекса, состоящего из детского сада и школы на 750 мест, а также отдельные корпуса двух школ и двух дошкольных образовательных учреждений, сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"В Дмитровском районе запланировано строительство образовательного комплекса, состоящего из детского сада и школы на 750 мест, двух школ, рассчитанных в общей сложности на 600 учащихся, детской музыкальной школы и двух дошкольных образовательных учреждений, каждое из которых смогут посещать 175 детей", - приводятся слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Кроме того, в районе реконструируют несколько домов, обладающих архитектурной ценностью. В дальнейшем в них разместят объекты социального назначения.

"Будут благоустроены и озеленены внутриквартальные пространства, включая детские и спортивные площадки, места для отдыха и прилегающие к образовательным объектам территории", - добавил Левкин.

В программу реновации Дмитровского района вошло 55 домов площадью более 170 тыс. кв. м. Новое современное жилье получат 11,6 тыс. жителей.