Росстройконтроль в 2021 году будет контролировать государственные стройки в 79 регионах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Подведомственное Минстрою России учреждение "Росстройконтроль" в 2021 году увеличит свое присутствие до 79 регионов и будет вести контроль за качеством строительства на 654 объектах, сообщил в четверг журналистам генеральный директор "Росстройконтроля" Владимир Щербинин.

"Прогноз 2021 года - уже 79 регионов, которые включены в те программы, где мы осуществляем строительный контроль своими собственными силами. Количество объектов у нас возрастает до 654", - сказал Щербинин. Он добавил, что суммарный объем капитальных вложений в эти объекты составляет 204 млрд рублей из федерального бюджета.

В 2020 году "Росстройконтроль" присутствовал в 77 регионах, контроль велся за 468 объектами, сумма капитальных вложений - 145 млрд рублей. В 2019 году, когда организация начала свою работу, она контролировала строительство в 50 регионах на 94 объектах (37,5 млрд рублей капитальных вложений).

Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный центр строительного контроля" ("Росстройконтроль") - подведомственная Минстрою России организация, обеспечивающая строительный контроль при возведении объектов региональной и муниципальной собственности высокой социальной значимости, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Это стройки по нацпроекту "Жилье и городская среда", в частности по программе стимулирования жилищного строительства "Стимул", нацпроекту "Экология", по программам строительства сейсмоустойчивых объектов и модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры. До января 2021 года - Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ".