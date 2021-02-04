Москва стала лидером по стоимости аренды элитного жилья в Европе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Москва наравне с Парижем признана самым дорогим европейским городом по аренде элитного жилья в 2020 году. Москва обошла Лондон, Амстердам и Рим, говорится в исследовании международного агентства недвижимости Savills.

"По итогам 2020 года стоимость квадратного метра в Москве при расчете в долларах снизилась на 6,4%. Однако Москва удержала лидирующие позиции по размеру ставок аренды на элитную недвижимость, которые занимает на европейском рынке с 2019 года", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, в мировом рейтинге Москва находится на пятом месте с показателем €9,12 за кв. м в неделю. Такая же стоимость аренды установилась в прошлом году в Париже. Таким образом, столица России опередила Лондон, где ставка аренды составляет €8,59 за кв. м, Амстердам (€7,05) и Рим (€6,82). Самым дешевым европейским городом по аренде элитного жилья считается Мадрид (€3,8).

При этом лидером мирового рейтинга по итогам 2020 года остался Нью-Йорк (€16,57 за кв. м в неделю), в тройку также вошли Гонконг (€14,99) и Токио (€12,5), четвертое место занял Лос-Анджелес (€10,02). В целом по итогам года уровень арендных ставок на элитное жилье в мире снизился на 2,5%, подсчитали в Savills. "Мировой рынок аренды элитной недвижимости оказался под сильным влиянием пандемии, вызванной COVID-19. Данный сегмент пострадал сильнее других из-за введенных во всем мире ограничений на поездки, поскольку основной спрос генерируют международные и корпоративные арендаторы", - отмечается в сообщении.

Между тем в мировом рейтинге по доходности арендного жилья премиального сегмента Москва заняла второе место, несмотря на самое заметное снижение индекса доходности среди европейских городов (в российской столице показатель опустился с 5% в 2019 году до 4,8% в 2020 году).

Первое место в этом рейтинге у Лос-Анджелеса, а третье - у Дубая. В целом мировой средний индекс доходности элитного жилья на конец 2020 года составил 3,2%, что на 0,1% ниже аналогичного показателя 2019 года.