Хуснуллин сообщил, что коммунальные аварии и инциденты устраняют в среднем за час

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Аварии и инциденты на объектах жилищно-коммунального хозяйства устраняют в среднем по России за час. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В целом два месяца зимы прошли удовлетворительно, но случались и аварийные ситуации. Хочу поблагодарить глав субъектов за оперативное реагирование на такие ситуации, средний показатель по устранению аварий и инцидентов составляет чуть менее часа", - сказал Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Ранее замглавы Минстроя Максим Егоров отмечал, что осенне-зимний отопительный период в России проходит в штатном режиме, без крупных коммунальных аварий.

Летом Минстрой утвердил единый подход к классификации аварий и инцидентов, благодаря чему теперь во всех регионах оценка происшествий на объектах ЖКХ идет по одним и тем же правилам. Так, при длительной продолжительности устранения инцидент автоматически классифицируется в системе как авария. Например, прекращение газоснабжения или отведения сточных вод начинает считаться аварией, если оно не было устранено в течение четырех часов, водоснабжения - в течение восьми часов, а прекращение теплоснабжения потребителей первой категории получает статус аварии сразу.