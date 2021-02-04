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ЦБ назвал регионы с самыми высокими ставками по ипотеке

По данным Банка России, самые высокие средние ставки по ипотеке в 2020 году зафиксировали в республиках Ингушетия и Тыва
Здание ЦБ РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Самые высокие средние ставки по ипотеке в РФ в минувшем году были зафиксированы в республиках Ингушетия и Тыва - 8,35% и 8,22% соответственно, говорится в материалах Банка России.

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При этом средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в целом снизилась c 9% в декабре 2019 года до 7,36% в декабре 2020 года.

Ипотечные ставки выше средних значений в минувшем году также были отмечены в Чеченской Республике и Севастополе (по 8,11%), а также в Крыму (8,09%).

Минимальное значение средних ставок по ипотеке зафиксировано в Республике Саха (Якутия) - 6,3%.

В Москве средняя ипотечная ставка составила 7,69%, в Санкт-Петербурге - 7,59%.

Согласно данным ЦБ, на 1 января 2021 года задолженность населения по ипотеке с учетом приобретенных прав требования составила 9,3 трлн рублей, что на 20,8% выше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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