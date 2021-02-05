Спрос на аренду жилья в Москве в январе упал на 15% из-за ситуации на рынке труда

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Спрос на аренду жилья в Москве по итогам января 2021 года упал на 15% из-за кризисной ситуации на рынке труда в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом популярность совместного найма выросла на 12%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба риелторской компании "Инком-недвижимость".

"По итогам января 2021 года количество заявок на поиск жилья от нанимателей на 15% проигрывает данным аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Снижение интереса нанимателей связано в первую очередь с кризисом на рынке труда, прокомментировала директора департамента аренды квартир "Инком-недвижимости" Оксана Полякова. По ее словам, снятие ряда ограничительных мер в конце января в Москве пока не успело изменить ситуацию, чтобы способствовать притоку новых арендаторов. "Однако мы предполагаем некоторое оживление рынка найма в связи с постепенным возвращением города к привычному ритму жизни и работы", - цитирует ее пресс-служба.

В то же время в столице растет популярность совместного найма жилья (покомнатной аренды) как способа сэкономить бюджет и пережить трудные времена, добавляется в материалах. Так, в январе 2021 года доля таких заявок в общем объеме увеличилась на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом 17% арендаторов в этой категории составляют студенты, 83% - иногородние и иностранные трудящиеся, а также москвичи, сдающие собственное жилье.

В целом на арендном рынке Москвы летом 2020 года расторгались досрочно не более 11% договоров найма, в декабре их число снизилось до 7%, в январе 2021 года зафиксированы единичные случаи, уточняется в материалах.

Как сообщала в четверг пресс-служба ДОМ.РФ, ставки на аренду квартир в Москве к концу 2021 года могут вырасти на 10-12% на фоне восстановления рынка после снятия ограничений из-за пандемии. По данным аналитиков компании, в четвертом квартале 2020 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составила 38,5 тыс. рублей в месяц, без учета Центрального административного округа - 36 тыс. рублей в месяц, что на 8% ниже аналогичного показателя 2019 года. Средние арендные ставки двухкомнатных квартир на конец 2020 года составили 59,4 тыс. рублей (49,2 тыс. рублей в месяц без учета ЦАО), трехкомнатных - 116,7 тыс. рублей (83,5 тыс. рублей без ЦАО).