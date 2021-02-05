Детская доля. Как потратить маткапитал на покупку жилья

Да, но есть нюансы. По закону средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий. При этом у семьи есть выбор: купить квартиру (как в новостройке, так и на вторичном рынке) или частный дом (можно приобрести готовый дом, а также потратить маткапитал на его строительство или реконструкцию).

Средства маткапитала можно использовать в качестве вступительного взноса в жилищный кооператив.

Также можно приобрести долю в праве собственности. Но только при условии, что после сделки вся квартира перейдет в вашу собственность.

Если вы решили купить квартиру в новостройке, то средства маткапитала можно направить и на счет эскроу. Это специальный счет, который должен обезопасить дольщика при покупке строящегося жилья. В этом случае застройщик получает деньги дольщика не сразу, в момент заключения сделки, а только после ввода дома в эксплуатацию.

Обязательное требование к использованию маткапитала — жилье должно быть расположено в России и соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Не получится купить квартиру в ветхом или аварийном доме. Органы опеки и попечительства строго отслеживают состояние приобретаемого жилья. Не получится направить маткапитал и на ремонт жилья.

Также нельзя потратить средства маткапитала на покупку нежилых помещений, к которым сегодня относятся и апартаменты. Поэтому внимательно ознакомьтесь с документами на приобретаемую недвижимость. Информацию о назначении и виде объекта можно найти в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Нужно помнить, что купить квартиру с использованием маткапитала можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — если субсидия идет на покрытие части долга по ипотечному кредиту. В этом случае нет ограничения по возрасту ребенка.