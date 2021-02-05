Детская доля. Как потратить маткапитал на покупку жилья

Разговор о материнском капитале в российских семьях часто неразрывно связан с жилищным вопросом. По данным Пенсионного фонда, 85% получателей субсидии направляют ее именно на улучшение жилищных условий. Несмотря на то что процесс выдачи сертификата на маткапитал стал проще, вопрос, как правильно использовать полученные деньги, актуален и сегодня. Можно ли построить частный дом вместо покупки квартиры? И что делать, если семья взяла ипотеку?
Отвечаем на самые распространенные вопросы о сделках с жильем и маткапиталом.
Нашей семье начислили материнский капитал. Теперь можно потратить эти деньги на покупку любого жилья?
Да, но есть нюансы. По закону средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий. При этом у семьи есть выбор: купить квартиру (как в новостройке, так и на вторичном рынке) или частный дом (можно приобрести готовый дом, а также потратить маткапитал на его строительство или реконструкцию).
Средства маткапитала можно использовать в качестве вступительного взноса в жилищный кооператив.
Также можно приобрести долю в праве собственности. Но только при условии, что после сделки вся квартира перейдет в вашу собственность.
Если вы решили купить квартиру в новостройке, то средства маткапитала можно направить и на счет эскроу. Это специальный счет, который должен обезопасить дольщика при покупке строящегося жилья. В этом случае застройщик получает деньги дольщика не сразу, в момент заключения сделки, а только после ввода дома в эксплуатацию.
Обязательное требование к использованию маткапитала — жилье должно быть расположено в России и соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Не получится купить квартиру в ветхом или аварийном доме. Органы опеки и попечительства строго отслеживают состояние приобретаемого жилья. Не получится направить маткапитал и на ремонт жилья.
Также нельзя потратить средства маткапитала на покупку нежилых помещений, к которым сегодня относятся и апартаменты. Поэтому внимательно ознакомьтесь с документами на приобретаемую недвижимость. Информацию о назначении и виде объекта можно найти в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Нужно помнить, что купить квартиру с использованием маткапитала можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — если субсидия идет на покрытие части долга по ипотечному кредиту. В этом случае нет ограничения по возрасту ребенка.
Наша семья решила вложить маткапитал в покупку квартиры. Какие документы нужны и куда обращаться?
Самый главный документ — сертификат на материнский капитал. Сегодня он оформляется в беззаявительном порядке. О готовности сертификата можно узнать в личном кабинете матери на портале госуслуг.
Помните, что использовать маткапитал можно только после подписания договора купли-продажи. Получается, что часть средств за жилье продавец получит с задержкой, о чем его стоит предупредить заранее.
При оформлении сделки в договоре купли-продажи жилья следует прописать, что часть суммы будет выплачена за счет средств маткапитала, и указать банковские реквизиты продавца. Также нужно приложить документы, подтверждающие право покупателя на использование материнского капитала, то есть сертификат.
После регистрации сделки владелец сертификата должен подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала для покупки жилья. Сделать это можно через портал госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
При электронной подаче заявления через портал госуслуг в течение одного-двух дней в личный кабинет поступит приглашение принести все указанные документы в местное отделение ПФР. Не забудьте паспорт и СНИЛС.
Список документов, которые юристы рекомендуют приложить к заявлению в ПФР:
- свидетельство о браке, если сделка заключается от имени супруга;
- копия договора купли-продажи жилого помещения;
- актуальная выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которая подтверждает, что на покупателя (владельца сертификата на маткапитал) перешло право собственности на жилое помещение;
- справка продавца жилья о размере неуплаченной суммы по договору купли-продажи. Документ подтверждает, что денежные средства из материнского капитала не превышают стоимость всего жилья;
- нотариально оформленное заявление об обязательстве выделить долю в праве на жилое помещение ребенку после покупки жилья.
При покупке жилья в строящейся новостройке вместо копии договора купли-продажи и выписки из ЕГРН подается копия договора долевого участия в строительстве.
Если вы планируете внести маткапитал в качестве вступительного взноса в жилищный кооператив, то нужно предоставить:
- выписку из реестра членов кооператива, которая подтвердит членство в кооперативе владельца сертификата;
- справку о внесенной и оставшейся неуплаченной суммах паевого взноса;
- копию устава кооператива.
А можно ли с помощью материнского капитала погасить часть ипотеки?
Такая возможность тоже есть. Материнский капитал можно направить как на выплату части первоначального взноса по ипотеке, так и на погашение уже действующего кредита.
Сегодня для этой цели достаточно обратиться в банк, в котором одновременно будет оформлен кредит и подано заявление на погашение части долга или уплату первоначального взноса с помощью ипотеки.
Также с 2021 года средства маткапитала можно использовать на первоначальный взнос по сельской ипотеке и на погашение военной ипотеки.
Однако рефинансировать ипотеку с маткапиталом сегодня практически нет возможности. Для решения этой проблемы в Госдуме рассматривается законопроект, который должен помочь семьям, которые вложили маткапитал в погашение части ипотеки.
Если вкладывать средства маткапитала в строительство частного дома, то обязательно ли привлекать строительную компанию?
Нет, не обязательно. Построить дом можно и самостоятельно, и с привлечением строительной организации. При этом дом может находиться как на земле под индивидуальное жилищное строительство, так и на садовом участке. Подать заявление можно также на портале госуслуг или в местном отделении ПФР.
Если решите привлечь строительную компанию, то вам понадобится разрешение на строительство или уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС, а также выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности, постоянного пользования или аренды земельного участка, на котором будет построен или реконструирован дом.
Однако, если вы решили строить или реконструировать дом самостоятельно, получить всю сумму материнского капитала сразу не получится. Первую часть (до 50%) государство выплатит после подачи заявления, к которому будут прикреплены:
- выписка из ЕГРН о праве собственности, постоянного пользования или аренды земельного участка, на котором будет построен или реконструирован дом;
- разрешение на строительство;
- выписка из ЕГРН о праве собственности на дом (при реконструкции);
- а также реквизиты владельца сертификата.
Оставшуюся часть выплаты можно получить через шесть месяцев, предоставив документ, подтверждающий работы по строительству или реконструкции, и банковские реквизиты владельца сертификата.
Плюс сейчас Минтруд предлагает упростить выплату компенсаций затрат на строительство жилого дома. Согласно проекту постановления ведомства, будет достаточно предоставить только выписку из Росреестра в Пенсионный фонд после окончания строительства, которая подтвердит собственность на дом.
Что нужно сделать после покупки жилья с использованием маткапитала?
После заключения сделки необходимо выделить доли собственности на всех членов семьи: супругов и детей. Есть два наиболее часто встречающихся способа разделения долей: в расчетах исходить из общего размера квартиры или из размера маткапитала.
Для семьи из четырех человек (два супруга и два ребенка) в первом случае доля собственности составит 1/4. А во втором случае сумму выплаченного маткапитала нужно разделить на площадь квартиры и на четырех членов семьи. Полученное число прописать дробью — это и будет доля собственности каждого члена семьи.
В целом в законе не установлен минимальный размер доли на члена семьи. Эксперты в сфере недвижимости советуют рассчитывать долю размером не меньше внесенной части маткапитала на члена семьи. Однако в то же время напоминают, что по Жилищному кодексу минимальная норма площади на человека составляет от 10 до 18 кв. м в зависимости от региона. Если есть возможность, эксперты советуют устанавливать долю собственности, учитывая эти расчеты.
Если вы направили материнский капитал на погашение ипотеки, необходимо оформить нотариальное обязательство, что доли детям будут выделены после погашения кредита. После снятия обременения у вас будет шесть месяцев, чтобы выполнить это обязательство.
Есть возможность выделить доли и до погашения кредита. В этом случае нужно получить согласие банка и разрешение органов опеки и попечительства на залог детских долей.
Также нужно помнить, что число членов семьи рассчитывается на момент исполнения обязательств. Если состав семьи за время погашения кредита изменился, то расчет ведется по новому числу членов семьи. Например, родился третий ребенок, тогда доли нужно выделить не четырем, а пяти членам семьи.
Как составить соглашение о выделении долей и куда его нужно направить?
Соглашение о выделении долей составляется у нотариуса. Подписать его должны будут все члены семьи. По закону за оформление документа у нотариуса нужно заплатить 0,5% от стоимости договора по приобретению недвижимости, при этом сумма составит не менее 300 рублей и не более 20 тыс. рублей.
Затем соглашение подается в многофункциональный центр (МФЦ) и подлежит регистрации в Росреестре. Для этого понадобятся:
- паспорт владельца сертификата и супруга;
- свидетельства о рождении ребенка или детей;
- соглашение о выделении долей в трех экземплярах;
- свидетельство о браке или разводе;
- документ, подтверждающий право собственности;
- чеки об уплате госпошлины. Размер госпошлины составляет 2 тыс. рублей на семью. Сумму нужно разделить на число будущих собственников жилья и оплатить отдельными квитанциями.
Можно ли до совершеннолетия детей продать квартиру, в которую был вложен маткапитал?
Да, но нужно учесть несколько нюансов. Чтобы продать квартиру, купленную с использованием маткапитала, нужно обязательно получить разрешение органов опеки и попечительства и всех членов семьи. Обычно органы опеки выдают такое разрешение, если родители обязуются приобрести равноценное жилье. Также вы не должны уменьшить размер выделенных детских долей в новой квартире.
В договоре купли-продажи в этом случае указывается несколько собственников: родители и дети. Обязательно предупредите покупателя, что ранее жилье приобреталось с использованием маткапитала.
Кроме того, юристы в сфере недвижимости настоятельно рекомендуют покупателям самостоятельно спрашивать продавцов жилья об использовании маткапитала и просить официально подтвердить эту информацию.
Алина Савицкая