Общественный совет при Минстрое предложил разработать стандарт систем "умного дома"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Использование систем "умного дома" пока никак не регламентируется, в то же время разработка единого стандарта позволила бы защитить персональные данные жильцов, считает руководитель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое России Александр Ручьев.

"Системы "умного дома" сейчас повсеместно внедряются, и каждый застройщик делает их на свой лад, в то же время это работа с персональными данными жильцов. Мне кажется, очень важно выработать совместно с Минстроем общие правила, которых стоит придерживаться при работе с таким щекотливым вопросом, как персональные данные жителей", - сказал Ручьев на заседании Общественного совета при Минстрое в пятницу.

Система домашней автоматизации, так называемый умный дом, представляет собой комплекс устройств, которые выполняют определенные действия по дому и принимают решения без участия человека.