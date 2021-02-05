В Кабардино-Балкарии построят за 10 лет около 7 млн кв. м жилья

НАЛЬЧИК, 5 февраля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) планируется построить около 7 млн кв. м жилья за 10 лет. Вопросы жилищного строительства в регионе обсуждались в пятницу в ходе встречи министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с главой республики Казбеком Коковым, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В ходе встречи обсуждены результаты реализации регионального проекта "Жилье" в Кабардино-Балкарии за 2020 год и перспективы строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. В 2020 году в республике введено 499,9 тыс. кв. м жилья, что на 5,4% больше плановых показателей. Целевым показателем реализации регионального проекта "Жилье" в 2021 году является ввод жилья общей площадью 513 тыс. кв. м, к 2030 году планируется довести показатель до 761 тыс., всего за 10 лет будет введено около 7 млн кв. м жилья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи затронуты вопросы доступности условий жилищного ипотечного кредитования, в том числе сельского. "По вопросу капремонта многоквартирных домов: глава республики рассказал, что в программу проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2020-2021 годах включены более 160 многоквартирных домов, в 2020 году капремонт проведен в 83", - уточнили в пресс-службе.

Отдельно обсуждался вопрос водоснабжения населенных пунктов республики по нацпроекту "Чистая вода", по которому до 2024 года регион получит 424,4 млн рублей. В рамках проекта в 2020 году на территории республики построили и реконструировали 32 объекта водоснабжения общей стоимостью 160,3 млн рублей. "В 2021 году планируется построить и реконструировать 19 объектов водоснабжения общей стоимостью 128,2 млн рублей. В ходе обсуждения данного вопроса рассмотрена возможность привлечения в республику дополнительных средств с целью увеличения объемов работ по модернизации водопроводной системы республики", - добавили в пресс-службе.