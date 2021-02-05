Фонд дольщиков предложил облегчить исключение домов из реестра долгостроев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства предложил изменить систему учета проблемных домов, в частности, исключать из реестра объекты, по которым отсутствуют требования обманутых дольщиков. Это поможет застройщикам завершать долгострои, привлекая средства новых покупателей, сообщила в пятницу пресс-служба фонда.

"Дополнительные критерии для исключения объектов из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) дадут возможность новым застройщикам завершать строительство и привлекать денежные средства граждан. Новых обманутых дольщиков по этим объектам не появится, так как денежные средства будут привлекаться по эскроу-счетам", - говорится в сообщении.

Сейчас в реестр проблемных домов попадают объекты, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев, а также объекты застройщика, признанного банкротом. В таком случае на объект накладываются ограничения, и новый застройщик не может продавать в этом доме квартиры.

Согласно Единому реестру проблемных объектов, сегодня в России почти 2,9 тыс. домов жилой площадью более 17 млн кв. м в 74 регионах признаны долгостроями. При этом, как уточнили в фонде, по около 300 объектам отсутствуют требования граждан, и они не могут быть исключены из реестра по формальным причинам. Согласно законодательству, сделать это можно в двух случаях: если дом введен в эксплуатацию, а также если фонд принял решение о выплате обманутым дольщикам компенсаций и получил права застройщика на земельный участок.

Дополнения в закон

"Мы предлагаем расширить этот перечень и дополнить его еще несколькими пунктами, чтобы у нас было больше оснований исключать объекты из ЕРПО, снимать соответствующие ограничения и привлекать денежные средства граждан по эскроу-счетам, что является безопасным механизмом, поскольку при применении эскроу-счетов полностью исключаются риски участников долевого строительства", - приводятся в сообщении слова гендиректора фонда Константина Тимофеева.

Таким образом, Фонд дольщиков предлагает исключать их реестра проблемные дома после устранения застройщиком оснований включения объекта в ЕРПО, а также при отсутствии по объекту требований дольщиков. Основанием для исключения дома из реестра проблемных объектов также предлагается считать погашение требований всех участников долевого строительства за счет региональных механизмов и решение суда о передаче федеральному или региональному фонду дольщиков земельного участка и обязательств застройщика-банкрота.

Еще из оснований - получение новым застройщиком разрешения на строительство, когда права на земельный участок были переданы ему от застройщика-банкрота, при условии использования счетов эскроу. Кроме того, критериями по исключению дома из списка проблемных могут стать выплата дольщикам страхового возмещения в рамках договора страхования гражданской ответственности застройщика; реализация предмета залога (объекта строительства и земельного участка) в деле о банкротстве застройщика; ликвидация застройщика по определению арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Изменения предлагается внести в закон об участии в долевом строительстве (214-ФЗ).