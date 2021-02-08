Минстрой запустил цифровой сервис строительства домов ИЖС в семи пилотных регионах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Цифровой сервис строительства домов ИЖС доступен на едином портале госуслуг в семи пилотных регионах РФ, среди которых Москва, Московская, Тюменская области, Республики Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя.

"Все перечисленные регионы приступили к реализации данного проекта. В связи с разной степенью цифровой зрелости регионов пилотируемые регионы находятся на разных стадиях реализации проекта", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В Минстрое РФ отмечают, что в настоящее время наиболее успешно пилотные проекты реализуются в Республике Башкортостан и Тюменской области.

Ранее стало известно, что пилотными проектами Минстрой РФ занимается совместно с Минцифрой. Сервис позволит оказывать услуги в сфере градостроительной деятельности в упрощенном виде и свести к минимуму использование бумажных документов.

Так, на портале госуслуг должна появиться возможность направлять уведомление о том, что строительство частного или садового дома соответствует параметрам и допускается его размещение на земельном участке. Также сервис позволяет направлять уведомление о том, что построенные или реконструированные дома не нарушают требований законодательства о градостроительной деятельности, рассказали агентству в Минстрое. Согласно программе цифровой трансформации Минстроя РФ, срок оформления документов ИЖС должен сократиться с 84 дней в 2021-2022 годах до 41 дня в 2023 году.

Доступ к цифровому сервису во всех регионах России предполагается обеспечить к концу 2022 года. Кроме того, замглавы Минстроя Александр Козлов отмечал, что после отработки на объектах ИЖС сервис планируется подключить к крупной и промышленной стройке.