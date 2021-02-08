Минстрой предложил продлить жилищную госпрограмму до 2030 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минстрой предложил продлить государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" до конца 2030 года. Предполагается, что ее финансирование увеличится до 5 трлн рублей, а целевые показатели изменятся, следует из проекта постановления правительства, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время действие госпрограммы рассчитано до конца 2025 года, ее общее финансирование с 2018 года составляет 2 трлн 367 млрд 309 млн рублей. С продлением программы до 2030 года Минстрой предлагает увеличить ее финансирование до 5 трлн 78 млрд 50 млн рублей. На федеральный бюджет будет приходиться 3,932 трлн рублей, на региональные бюджеты - 368 млрд рублей, внебюджетные источники - 778 млрд рублей.

Согласно документу, основная цель по увеличению годового объема ввода жилья до 120 млн кв. м переносится с 2024 года на 2030 год. Именно такой срок был ранее утвержден в июльском указе президента России о национальных целях развития страны до 2030 года. В проекте постановления говорится, что в 2021 году ежегодный объем ввода жилья должен достичь 78 млн кв. м, а в 2024 году - 90 млн кв. м. Для сравнения - по данным Росстата, в 2020 году в России было введено 80,6 млн кв. м жилья.

Кроме того, с 2030 года свои жилищные условия должны улучшать не менее 5 млн семей ежегодно, говорится документе. В 2021 году их число должно составить 3,5 млн, а в 2024 году вырасти до 4,2 млн. Как изначально предполагалось национальным проектом "Жилье и городская среда", задача по ежегодному улучшению жилищных условий 5 млн семей должна была быть достигнута к 2024 году.

Вместе с этим планы по расселению аварийного жилья предлагается увеличить с 12,42 млн кв. м в 2019-2025 годах до 27,3 млн кв. м в 2019-2030 годах. Кроме того, предполагается, что индекс качества городской среды к 2030 году нужно будет увеличить на 50% (к уровню 2019 года). Согласно действующей редакции госпрограммы, индекс должен повыситься на 30% в 2024 году (к уровню 2018 года).

В предложенном Минстроем документе нет цели по повышению доступности жилья (снижению отношения средней стоимости квартиры к среднему годовому доходу семьи). Кроме того, планы по увеличению индекса качества жилищно-коммунальных услуг предлагается заменить задачей по сохранению доли населения, удовлетворенного жилищным условиям и услугами, на уровне 50% на протяжении 2020-2030 годов.

О государственной программе

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением правительства РФ в 2017 году. Она включает три подпрограммы: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем, для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение реализации самой госпрограммы. Мероприятия программы согласуются с национальным проектом "Жилье и городская среда".

Летом 2020 года президент России Владимир Путин призвал скорректировать паспорта национальных проектов на основе итогов голосования по поправкам к конституции и с учетом уроков пандемии. В результате указом "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" действие нацпроектов было продлено с 2024 до 2030 года.