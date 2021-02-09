В РФ число электронных заявлений на регистрацию недвижимости выросло на треть в 2020 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Количество заявлений на регистрацию права собственности в электронном виде по итогам 2020 года выросло в России на треть, до 6,8 млн пакетов документов. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

"В Росреестр по итогам 2020 года поступило 21,3 млн заявлений на регистрацию прав собственности, что на 2,5 млн меньше, чем в 2019 году. Порядка 32% (6,8 млн) заявлений на регистрацию прав собственности подано в электронном виде. Это на треть превышает аналогичный показатель 2019 года", - отметили в Росреестре.

В течение всего 2020 года число заявлений, поданных в электронном виде, постоянно росло: в первом квартале в Росреестр поступило 1,2 млн электронных пакетов документов, во втором - 1,5 млн, в третьем - 1,9 млн и в четвертом - 2,2 млн.

В первом квартале прошлого года поступило 1,2 млн электронных пакетов документов, во втором и третьем кварталах - 1,5 млн и 1,9 млн таких заявлений соответственно. Самым популярным для регистрации прав собственности стал четвертый квартал: за три последних месяца в Росреестр поступило более 2,2 млн заявлений в электронном виде. Кроме того, число электронных обращений на постановку объектов на кадастровый учет выросло за год на 5%, до 891 тыс. Их доля достигла 26% в общем объеме обращений.

Электронная подача документов на регистрацию недвижимости стала особенно популярной после начала пандемии коронавируса. В Росреестре добавляют, что и после снятия ограничений сохраняется высокий интерес к электронным услугам ведомства. До 2023 года Росреестр планирует создать несколько клиентских сервисов, которые помогут быстрее оформлять недвижимость, искать земли для жилья и ведения бизнеса, а также сервисы для взаимодействия с кадастровыми инженерами.

В октябре Росреестр завершил перевод всех регионов России на федеральную государственную информационную систему ЕГРН. Совершать учетно-регистрационные действия с недвижимостью стало проще и быстрее. Как отмечала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, ФГИС ЕГРН позволила в два раза сократить процесс регистрации недвижимости.