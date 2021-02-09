Сроки передачи ключей дольщикам были нарушены по 9,5% проектам в Москве в 2020 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сроки передачи ключей дольщикам были нарушены по 67 (или 9,5%) проектам новостроек в Москве за 2020 год. Об этом сообщила заместитель председателя Москомстройинвеста Карина Малхасян на конференции "Итоги рынка недвижимости".

"Если говорить о нарушении прав дольщиков, то есть про срок передачи ключей, то таких проектов у нас всего 9,5%. Это от общего объема выданных разрешений на строительство. [Это] всего 67 из 698 [разрешений на строительство], которые действовали за весь период 2020 года", - отметила Малхасян.

По словам Малхасян, введенный в 2020 году из-за пандемии коронавируса мораторий на штрафы для застройщиков при переносе сроков ввода жилья поддержал отрасль. "Многие опасались, что будут нарушены права дольщиков. [Однако] застройщик заинтересован в том, чтобы свой объект ввести в эксплуатацию в срок и свои обязательства перед дольщиками выполнить. Не совсем экономически целесообразно долго содержать строительную площадку", - добавила она.

Мера поддержки, согласно которой с 3 апреля 2020 года до 1 января 2021 года застройщику не начислялась неустойка за перенос сроков ввода в эксплуатацию жилья, должна была поддержать компании на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. Также в этот период многоквартирные дома не включались в реестр проблемных объектов. Как ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, мораторий на штрафы был антикризисной мерой. Правительство решило не продлевать его действие, так как это бы грозило риском появления дополнительных обманутых дольщиков, отмечал вице-премьер.