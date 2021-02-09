Цена на квадратный метр жилья в новой Москве выросла почти на треть в 2020 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рост стоимости квадратного метра жилой недвижимости в Троицком и Новомосковском административных округах в прошлом году превысил 30%. Об этом сообщил во вторник в ходе конференции "Итоги рынка недвижимости" руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Мы наблюдаем рост стоимости квадратного метра, он очень высокий для новой территории. Мы по-разному это прогнозировали, но на сегодня мы видим, что рост составляет порядка 30-32%, по разным аналитическим материалам, которые есть сегодня в сети, и мы сами мониторим вместе с застройщиками", - сказал Жидкин.

Он уточнил, что на рост повлияло развитие инфраструктуры на новых территориях, строительство дорог и линии метрополитена, а также строительство социальных объектов. За семь лет в округе было построено 73 школы и детских сада, в этом году в новой Москве планируется ввести в эксплуатацию 32 социальных объекта.

"Год был непростой, но при этом у нас увеличился спрос на жилье на новой территории, он как начал расти пять лет назад, так и продолжает расти постоянно. В 2020 году увеличился спрос на жилье в начальной стадии. <…> Больше было представлено квартир на рынке недвижимости уже готовых или почти готовых", - сказал руководитель департамента.

Он добавил, что в округе был "большой задел" по рынку жилой недвижимости благодаря строительству домов, которое было начато в 2018-2019 годах. "Активность в 2020 году снизилась из-за пандемии, потому что у застройщиков появились проблемы, с этим связанные, в основном это дефицит рабочей силы из-за закрытых границ. Именно в 2020 году инвесторы почувствовали на себе последствия реформы, когда все начали переходить на эскроу-счета", - сказал Жидкин, отметив, что в 2020 году некоторые проекты были приостановлены на начальной стадии.