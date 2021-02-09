Объем ввода жилья в ТиНАО в 2021 году может увеличиться на 20%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Объем ввода жилой недвижимости на территории Новой Москвы в 2021 году может превысить объемы прошлого года на 20%. С начала 2021 года введено в эксплуатацию более 400 тыс. кв. м жилья, сообщил во вторник в ходе конференции "Итоги рынка недвижимости" руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.



"Мы на сегодняшний день ввели более 400 тыс. кв. м жилья за один месяц с небольшим. Я думаю, что объем ввода жилья в текущем году превысит 2020 год на 15-20%", - сказал Жидкин. Он напомнил, что в 2020 году в Троицком и Новомосковском округах было введено в эксплуатацию порядка 2 млн кв. м жилой недвижимости.



На новых территориях увеличился объем ввода жилой недвижимости с отделкой. "Каждый год мы наблюдаем, правда, пока небольшой рост около 10%, но видна тенденция, что все застройщики начинают увеличивать объем ввода жилья с отделкой. Учитывая, что цена на квадратный метр растет, и люди рассчитывали на одну стоимость квартир, они, соответственно, стараются покупать квартиры либо на начальной стадии, совсем на "котловане", либо, там, на каркасе. Это вызов, который мы сегодня видим в отношениях между застройщиками и приобретателями квартир", - сказал Жидкин.



Он также отметил, что в развитие новых территорий уже инвестировано более 2 трлн рублей. "Начинали проект Новой Москвы в 2012 году, прогнозировали к 2035 году объем инвестирования 7 трлн рублей, из них одна пятая часть - это деньги города, 4/5 - деньги застройщиков. Пока каждый четвертый рубль городской, три рубля - инвестиционные", - подчеркнул руководитель департамента.



По его словам, такое соотношение инвестиций обусловлено высоким и опережающим темпом развития инфраструктуры на новых территориях. Так, в ближайшее время соотношение инвестиций застройщиков и столицы будет меняться. К этому моменту в округах будет создана основная магистральная сеть дорог и две основные линии метро и МЦД, которые будут полностью формировать транспортный каркас.



"Формирование инфраструктуры, в основном городом, так и застройщиками, создает бурный спрос и увеличение стоимости квадратного метра. Мы сегодня утром обсуждали с Андреем Юрьевичем (Бочкаревым - заммэра Москвы), а что делать - не строить инфраструктуру? Если б мы не строили метро, не строили дороги, то, наверное, стоимость квадратного метра была бы ниже и так не росла. Но тогда мы не создадим комфортные условия для жизни на новой территории. Наверное, это уже какой-то необратимый фактор с увеличением стоимости. ​​​​​Новая Москва начинает интегрироваться в Москву в старых границах, поэтому цена постепенно начинает выравниваться, особенно на территориях, которые прилегают к МКАД и [линии] метро", - сказал Жидкин.