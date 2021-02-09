Выпускники программы "Архитекторы.рф" рассказали, какие возможности дает обучающий курс

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Программа профессионального развития для градостроителей "Архитекторы.рф" дает ее участникам актуальные знания и компетенции, создает профессиональные связи с ведущими экспертами и представителями органов власти, а также открывает возможности для карьерного роста, считают опрошенные ТАСС выпускники обучающего курса.

Программа "Архитекторы.рф" реализуется ДОМ.РФ и Институтом "Стрелка" при поддержке правительства и Минстроя РФ. Сейчас жюри занимается отбором финалистов на третий проток обучения. Курс стартует 28 марта и завершится в сентябре. Первый набор прошел в 2018 году. За это время обучение прошли 202 финалиста из 63 регионов России.

"В России, да и, наверное, во всем мире молодым специалистам сложно добиться реализации своих инициатив просто потому, что губернаторы и мэры городов не настроены воспринимать их всерьез. А "Архитекторы.рф" как раз дают возможность профессионального лифта", - сказал выпускник второго потока, руководитель проектов развития городской среды в Мурманской области Алексей Арушанян. Теперь же, по его словам, можно прийти к администрации городов со своими предложениями и уже не быть "человеком с улицы".

Дело в том, что "Архитекторы.рф" стали для руководителей регионов и городов знаком качества, пояснил выпускник первого потока, советник главы Удмуртии, директор Центра территориального развития республики Вячеслав Правдзинский. "Если специалист прошел эту программу, для чиновников это "сертификат", что он на федеральном уровне является признанным экспертом", - отметил он.

При этом ключевую роль все равно играет квалификация конкретного специалиста, добавил выпускник первого потока, заместитель директора Института развития городской среды Нижегородской области Кирилл Бросалин. "Программа обеспечивает базовое доверие к выпускникам, дальше вопрос того, как они справятся на местах в своих регионах, остается открытым", - считает архитектор.

Содержание обучения

Курс рассчитан на архитекторов, градостроителей, проектировщиков, государственных и муниципальных служащих. Во время обучения участники посещают тренинги, лекции и семинары, проводят дебаты, выступают с презентациями и разрабатывают индивидуальные проекты. Программа направлена на изучение стратегических подходов к развитию территорий, стандартов качества городской среды, подходов комплексного пространственного развития, а также социального и экономического контекста.

"Будущее наших городов - в руках молодых специалистов. Национальная цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году требует от них все новых знаний, иногда значительно опережающих вузовские программы. Наш проект позволяет за короткий срок познакомиться с лучшими мировыми и отечественными практиками в области формирования комфортной городской среды от ведущих экспертов этой отрасли. Программа нацелена на развитие кадрового потенциала и создание в России молодого архитектурного сообщества, способного менять города и регионы", - сказал ТАСС заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Преподавателями курса выступают руководители и специалисты российских и международных архитектурных бюро, представители государственных структур и девелоперского сектора, ведущие эксперты и профессионалы в области управления. Так, в разное время на программе "Архитекторы.рф" преподавали бывший мэр Копенгагена Йенс Крамер, главный архитектор Нидерландов Флорис Алкемаде, партнер BIG Якоб Ланге, глава направления по устойчивому развитию и международным отношениям ОЭСР Тадаши Мацумото, политолог и публицист Екатерина Шульман, архитекторы Юрий Григорян и Сергей Чобан.

По словам Филиппова, курс "Архитекторы.рф" может стать кузницей кадров для органов муниципальной и региональной власти, где сегодня наблюдается большой дефицит специалистов в области городской среды. Так, из 1 117 российских городов своего главного архитектора имеют лишь 77. Между тем, треть выпускников первых двух потоков благодаря повышению квалификации получили работу в органах государственной власти, местного самоуправления, а также в центрах компетенций по городской среде. Некоторые из них были назначены на должности главных архитекторов региона или города, получили работу в профильных департаментах.

От теории к практике

Во время обучения участники разрабатывают проекты, которые, как отметили в Институте "Стрелка", носят образовательный характер. "Цель работы над ними состоит в том, чтобы дать участниками возможность применить в разработке креативный, аналитический, критический аспекты, предложить нестандартные подходы", - уточнили ТАСС в пресс-службе института. Несмотря на теоретический характер работ, некоторые из них реализуются на практике.

Например, на защите проекта Алексея Арушаняна по развитию в Мурманске открытых городских пространств, ориентированных на акваторию, присутствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который в результате пригласил специалиста к совместной работе. Как рассказал Арушанян, уже сейчас идет работа над первым этапом - летом планируется благоустроить первые девять общественных пространств с видом на Кольский залив. Дальнейшие планы - сделать благоустроенные выходы к воде, набережные. В будущем есть идея построить жилой квартал на берегу залива, откуда будет открываться красивый вид.

Еще один проект, который получил толчок к реализации благодаря программе "Архитекторы.рф", - концепция развития центральной части Костромы, которую разработала выпускница первого потока, творческий директор студии "Облако желаний" Ольга Дмитриева. "В своем проекте мы закладывали современные принципы, которые заключаются в том, что город должен быть для человека. Объединили пространство, связали его, придали ему исторический смысл, добавили более удобную пешеходную и велосипедную инфраструктуру, создали уникальную концепцию на каждую зеленую территорию и общественное пространство, чтобы у них были разные функции и людям было интересно там гулять", - сказала ТАСС Дмитриева. По ее словам, администрация Костромы взяла концепцию на вооружение и уже начала постепенно воплощать ее в жизнь.

Выпускник первого потока, архитектор бюро R1 Евгений Волков в своем проекте предлагал провести летний воркшоп, посвященный ревитализации исторического центра Сысерти (Свердловская область). Результатом воркшопа стала концепция, которая легла в основу поддержанного президентом России Владимиром Путиным проекта благоустройства исторического центра города и туристического кластера "Большая Сысерть".

Кроме того, зачастую именно концепции выпускников программы "Архитекторы.рф" выигрывают во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Например, выпускница второго потока, главный специалист Центра компетенций по вопросам городской среды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Камила Ризаева вместе с командой благодаря победе в конкурсе привлекала в регион гранты на 380 млн рублей на благоустройство городов Белоярский, Нягань, Когалым, Покачи и Урай.

Комфортные города

Помимо работы над индивидуальными проектами, программа "Архитекторы.рф" включает исследовательские поездки внутри страны и за ее пределами, которые знакомят с городскими проблемами и успешными практиками. Например, в рамках международного модуля участники первого потока посетили Копенгаген, Берлин, Роттердам и Барселону, а второго - Стокгольм, Мальмё, Копенгаген, Гамбург, Амстердам, Париж и Бордо.

Таким образом, "Архитекторы.рф" не дают какие-то конкретные решения того, как сделать городскую среду лучше. "Тебя знакомят с самыми успешными европейскими кейсами, и ты уже самостоятельно через призму своего профессионализма как-то по-своему понимаешь этот опыт и проецируешь его на свой город", - пояснила ТАСС Ризаева. Вместе с этим программа помогает соединить в одном человеке компетенции хорошего архитектора, планировщика и чиновника, добавил Правдзинский.

Ценность программы также в том, что она представляет собой не образовательный курс в чистом виде, а нетворкинг - дает возможность познакомиться и наладить контакты с ведущими специалистами в архитектуре, урбанистике, социологии, проектировании, нормативном регулировании, считает Арушанян.

"Когда мне что-то нужно по той или иной теме, я знаю к кому теперь обращаться, потому что доступ есть практически к любому опыту в любой части России", - добавил Правдзинский. По его словам, это касается как глобальных вопросов, юридических нюансов, так и прикладных, вплоть до узлов крепления лавок. "Когда двести человек, а в перспективе триста, занимаются примерно одним и тем же в разных городах, это большое подспорье для ежедневной работы", - отметил он.

Однако одному специалисту очень сложно изменить ситуацию во всем регионе, считает Ризаева. Должно пройти время, чтобы появилось понимание у вышестоящих должностных лиц, и чтобы появилось больше профессионалов в сфере развития городской среды, отметила она. "Если даже 500 человек пройдут программу, все равно всем хватит работы. Нам еще долго по всем нашим регионам нужно будет приводить в порядок все то, что за последние 30 лет пришло в упадок", - уверен Правдзинский.

Тем более на комфортную городскую среду растет запрос у самих местных жителей. Если еще пару лет назад тема благоустройства была четвертой или пятой по приоритетности в опросе о беспокоящих жителей проблемах, то сейчас она занимает первое место, отметил Правдзинский. "Сейчас жители предъявляют к благоустройству и качеству городской среды большие требования. Соответственно, администрации городов и регионов приходится соответствовать новым нормам. Это рождает живой запрос властей на кадры новых формаций и компетенций", - сказал он.

Каким будет третий набор программы

Запрос на развитие своих компетенций в области создания комфортной городской среды имеется и у самих специалистов - для участия в третьем потоке программы "Архитекторы.рф" было подано около 3 тысяч заявок из 76 регионов России. Теперь жюри предстоит к середине марта определить 100 финалистов, которые смогут пройти обучение. Таким образом, конкурс составил 30 человек на место.

В этом году организаторы при наборе сделали упор на профессионалах из сферы государственного и муниципального управления, представителей центров компетенций и институтов развития территорий. Как уточнили в Институте "Стрелка", впервые принимались заявки от государственных служащих без завершенного высшего профильного образования при условии текущей работы в государственной сфере продолжительностью не менее двух лет.

Обучение будет включать пять модулей, в том числе один из них в режиме онлайн. В мае участники отправятся в исследовательские поездки по России, а в августе - за границу. Причем маршруты будут разрабатываться исходя из эпидемической ситуации, отметили в Институте "Стрелка". Среди приглашенных экспертов третьего потока будут выпускники первых двух, в том числе они смогут быть тьюторами проектных групп. Кроме того, у участников нового потока появится возможность делать итоговые проекты в коллаборации.

Организаторы ожидают, что третий поток, как и предыдущие два, поможет выявить перспективных талантливых специалистов и помочь им развить их личностные и профессиональные качества.

Программа "Архитекторы.рф" была запущена в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Согласно его указу о национальных целях развития страны, городская среда в России должна быть улучшена в полтора раза к 2030 году. Национальный проект "Жилье и городская среда" ставит перед собой задачу сократить число городов с неблагоприятной средой вдвое.