Россияне взяли более 370 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские банки выдали более 370 тыс. кредитов на более чем 1 трлн рублей по программе льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5%. Лидерами среди субъектов стали Москва, Петербург и Подмосковье, сообщил во вторник заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов на конференции "Итоги рынка недвижимости".

"В рамках программы льготной ипотеки под 6,5%, запущенной по инициативе президента Владимира Путина в апреле 2020 года в качестве меры поддержки граждан и строительной отрасли в пандемию, выдано 371,5 тысячи кредитов на почти 1,1 трлн рублей", - сказал Филиппов.

Он отметил, что больше всего льготных кредитов выдано в Москве - 53 тыс. на 295,4 млрд рублей, Санкт-Петербурге - почти 40 тыс. кредитов на 146,7 млрд рублей и Подмосковье - 25 тыс. кредитов на 93,6 млрд рублей. Также в пятерку лидеров вошли Краснодарский край (около 22 тыс. на 44,5 млрд рублей) и Свердловская область (13,7 тыс. на 35,3 млрд рублей), добавил Филиппов.

При этом, по его словам, до 90% всех кредитов на первичном рынке жилья выдается по различным льготным программам.

Согласно предварительным данным ДОМ.РФ и Frank RG, в январе в России выдано около 96 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 265 млрд рублей - рекордный показатель для этого месяца. В 2020 году выдача ипотеки также достигла исторического максимума - 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей.