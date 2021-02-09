В Москве планируют построить около ста детсадов и школ за три года

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 100 новых детских садов, школ и блоков начальных классов будет построено в Москве в ближайшие три года, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве продолжают активно строиться образовательные учреждения. В ближайшие три года будет построено около сотни: детские сады, школы, блоки начальных классов", - сказал мэр журналистам во время осмотра строящейся школы в Южном Бутове.

По словам мэра, в Южном Бутове, "несмотря на то, что это один из самых дальних районов Москвы", ведется активное строительство. По словам мэра, за последние годы в районе были построены два блока начальных классов, два детских сада, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию детский сад и блок начальных классов.

Он также сообщил, что в этом году будет введена в эксплуатацию новая школа.

"Прекрасный корпус, который будет востребован в одной из самых лучших школ города Москвы с физико-математическим уклоном № 2007, многими выпускникам можно гордиться, что они учились в этой школе. <...> Учащиеся этой школы каждый год являются призерами олимпиад региональных и всероссийской. Школа будет сдана уже в этом году, и 1 сентября ребята пойдут в эту прекрасную школу, оснащенную всем необходимым для современного обучения", - добавил мэр.

Он также отметил, что в Южном Бутове строится новый микрорайон, поэтому "необходимо, чтобы инвесторы выполняли свои обязательства и строили детские сады, школы одновременно с вводом домов".