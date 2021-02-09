Москомстройинвест не наблюдает сокращения новых проектов новостроек в Москве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Москомстройинвест не наблюдает сокращения вывода новых девелоперских проектов на первичный рынок Москвы. С начала 2021 года в комитет поступило 23 заявки на получение заключения о соответствии проектной декларации, что в 2,8 раза превышает показатель за тот же период 2020 года, сообщила во вторник заместитель председателя Москомстройинвеста Карина Малхасян.

"С начала 2021 года в комитет уже поступило 23 заявки на получение ЗОС, в прошлом году - восемь. Таким образом, динамика сохраняется, и падения в выходе новых проектов на рынок мы не заметили", - сказала Малхасян на конференции "Итоги рынка недвижимости".

В целом за 2020 год комитет выдал застройщикам 112 заключений о соответствии проектной декларации. Доля новых проектов жилья среди тех, которые получили заключения о соответствии, не превышала 5%.

Согласно закону, перед открытием продаж в новостройке застройщик должен получить заключение о соответствии. Без этого документа Росреестр не имеет право зарегистрировать первый договор долевого участия.