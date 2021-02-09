ДОМ.РФ планирует провести в 2021 году аукционы "за долю" в 16 регионах России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует в 2021 году провести в 16 регионах аукционы, когда за пользование земельными участками инвестор передает ДОМ.РФ долю квартир в построенных объектах. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"В прошлом году мы запустили новый формат аукционов - "за долю". Начали предоставлять земельные участки не за денежные средства, а за будущую долю от квадратных метров. В 2021 году планируем провести аукционы "за долю" как минимум в 16 новых регионах. Планируем реализовать земельные участки с градостроительным потенциалом более 3 млн кв. м", - сказал Филиппов.

В 2020 году компания провела такие аукционы на четырех площадках в Воронеже, Приморье и Волгограде. На торгах были реализованы участки с градостроительным потенциалом 1,1 млн кв. м. В целом в 2021 году планируется реализовать на торгах 1 тыс. га земель.

Новый формат предполагает вместо оплаты аренды за пользование земельными участками передачу ДОМ.РФ доли квартир в построенных объектах. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую долю квартир в построенных объектах. Процедура аукциона "за долю" проходит на электронной площадке АСТ-Сбербанк.

ДОМ.РФ - агент Российской Федерации по вовлечению неиспользуемого недвижимого госимущества в хозяйственный оборот. Компания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. К 2030 году предполагается построить на вовлеченных в оборот земельных участках в федеральной собственности более 100 млн кв. м.