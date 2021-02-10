Две трети россиян столкнулись с проблемами при продаже ипотечной квартиры

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Две трети россиян, которые продавали ипотечную квартиру в течение последних пяти лет, столкнулись с рядом сложностей. Основная проблема - страх покупателей перед залоговой недвижимостью, свидетельствуют результаты опроса Райффайзенбанка (имеется в распоряжении ТАСС).

"Лишь у трети россиян, чьи квартиры на момент продажи находились в залоге, не возникли трудности при их продаже, остальные (64%) сообщили о разных сложностях", - сказали в пресс-службе банка.

Так, согласно исследованию, почти половина респондентов (47%) утверждают, что покупатели боялись того, что квартира находится в залоге у банка. Более четверти опрошенных (28%) говорят, что покупатели не понимали, как провести сделку в таком случае.

Кроме того, у 22% сложности вызвал тот факт, что ипотеки продавца и покупателя были в разных банках. По словам 7% респондентов, банк в момент продажи квартиры выставил неподходящие или невыгодные условия. Меньше всего проблем доставило время сделки - оно затянулось только у 1% опрошенных.

"Рынок банковских услуг активно развивается. Если раньше продать квартиру или апартаменты, которые еще находятся в залоге у банка, было возможно лишь с условием, что к моменту выдачи кредита покупателю продавец погасит обязательства перед своим кредитором и снимет обременение, то сейчас сделка проходит намного проще", - приводятся в сообщении слова руководителя направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антона Красильникова. Так, сегодня банки выдают ипотеку на покупку недвижимости, обремененной залогом стороннего банка.

В онлайн-опросе приняли участие жители крупных городов России, которые продавали квартиру в течение последних пяти лет: 45% мужчин и 55% женщин, преимущественно старше 26 лет.