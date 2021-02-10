Росреестр и Российский аукционный дом договорились об удаленной регистрации сделок

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и крупнейший в РФ агент по продаже госимущества Российский аукционный дом (РАД) заключили соглашение об удаленной регистрации сделок купли-продажи, совершаемых на электронной площадке РАД. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор Российского аукционного дома, руководитель комитета по торгам общественного объединения "Деловая Россия" Андрей Степаненко.

"Мы подписали соглашение с Росреестром. Получили право регистрировать переход права, делать 27 регистрационных действий", - сказал он.

У инвесторов, приобретающих активы на торгах РАД, появилась возможность удаленной регистрации новых активов, пояснили в аукционном доме. В РАД разработано программное обеспечение, пока регистрация сделок доступна только для корпоративных клиентов РАД.

Российский аукционный дом - крупнейший в РФ агент по продаже государственного имущества в рамках приватизации по поручению Росимущества и органов власти российских регионов. Занимается продажами проблемного имущества, в том числе по поручению Агентства по страхованию вкладов и банка непрофильных активов "Траст", банковского имущества Сбербанка, Россельхозбанка, корпоративных активов в интересах ГК "Ростех", ОАО "РЖД", ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Интер РАО", АО "Почта России". Компания основана в 2009 году в соответствии с распоряжением правительства РФ. Совокупный объем проданных активов РАД составляет более 520 млрд рублей.