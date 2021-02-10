В Москве намерены ввести в эксплуатацию около 1,5 млн кв. м жилья по реновации в 2021 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Около 1,5 млн кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию по программе реновации в нынешнем году, более 30 тыс. москвичей смогут переехать в новые дома. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Планы на этот год, если говорить о простых, но значимых цифрах, <…> то мы хотим ввести около 1,5 млн кв. метров жилья и начать переселение более 30 тыс. жителей", - сказал Левкин.

Он отметил, что также в этом году планируется дальше развивать онлайн-сервис "Переезд по программе реновации".

Переселение жителей по программе реновации будет проходить в несколько этапов. Так, на первом этапе, который планируется провести в 2020-2024 годах, предполагается переезд более 189 тыс. жителей из 1 082 домов, из них 152 дома были включены дополнительно. Во второй этап переселения, который намечено провести с 2025 по 2028 год, столичные власти дополнительно включили 252 дома. Всего планируется переселение более 367 тыс. жителей из 1 888 домов. Еще 261 дом, где сейчас проживают около 47 тыс. жителей, дополнительно включен в третий этап. Он будет реализовываться с 2029 по 2032 год. На данном этапе планируется начать переселение более 424 тыс. жителей из более чем 2 тыс. домов.

Программа реновации в Москве утверждена в 2017 году. Она предусматривает расселение 5 174 домов. Более 350 тыс. семей (свыше 1 млн москвичей) смогут улучшить свои жилищные условия. Новоселам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой, а в кварталах создают социальную инфраструктуру.