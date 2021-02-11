В Москве инвесторы арендовали в городе недвижимость на 1 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Инвесторы арендовали у Москвы в 2020 году недвижимость на общую сумму более 1 млрд рублей, больше в аренду брали помещения на юге, севере и востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В Москве сохраняется высокий спрос на городскую недвижимость. Второй год подряд общая сумма годовых арендных платежей превышает 1 млрд рублей. Более 80% помещений в 2020 году арендовали представители малого и среднего предпринимательства. Это 614 объектов общей площадью 68,5 тыс. кв. м", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что больше всего помещений сдали в аренду в Южном, Северном и Восточном административных округах столицы - 97, 95 и 85 объектов соответственно. Предприниматели чаще всего интересуются недвижимостью для стрит-ретейла. Это помещения свободного назначения с отдельным входом. Они расположены на первых этажах жилых домов в оживленных местах города. Здесь можно открыть, например, магазин, кафе или салон красоты.

С 2017 года для малого и среднего бизнеса проводят специальные аукционы на право аренды коммерческой недвижимости с фиксированными льготными стартовыми ценами. Начальные ставки на таких торгах - 1 тыс. рублей за 1 кв. м в год для подвальных помещений и 4 750 рублей за 1 кв. м в год для площадей в надземной части зданий. Если торги признают несостоявшимися, то помещения могут выставить на повторные торги по сниженной цене - на 30% ниже минимальной ставки предыдущего аукциона.

"Самое маленькое помещение, которое арендовали по льготной ставке представители малого и среднего бизнеса, находится в районе Соколиная Гора - его площадь составляет всего 1,8 кв. м. Самое большое помещение расположено в районе Строгино, его площадь превышает 1 тыс. кв. м. На простых торгах, не предусматривающих льготы, самое большое коммерческое помещение площадью 1,9 тыс. кв. м арендовали в районе Раменки. А самое маленькое площадью 13,2 кв. м - в Хамовниках", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении.