Мишустин поручил рассмотреть вопрос выделения до 72 млн руб. на водопровод в Калмыкии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калмыкию поручил Минстрою, Минфину и Минэкономразвития в недельный срок внести в правительство проект распоряжения о выделении до 72 млн рублей на проведение строительно-технической экспертизы Ики-Бурульского группового водопровода в республике.

"Внести в правительство Российской Федерации по согласованию с правительством Республики Калмыкия в установленном порядке проект распоряжения правительства Российской Федерации, предусматривающий выделение Минстрою России в 2021 году из резервного фонда <...> до 72 млн рублей на проведение строительно-технической экспертизы Ики-Бурульского группового водопровода Республики Калмыкия. Срок - 7 дней", - говорится в поручениях премьера, опубликованных на сайте правительства в четверг.

Кроме того, в недельный срок поручено представить в правительство проект о выделении до 178 млн рублей на решение жилищного вопроса для жителей дома в Элисте, который в феврале 2020 года был частично разрушен в результате взрыва бытового газа.

Мишустин также поручил Минстрою совместно с "Росгеологией" представить предложения по обеспечению надежного водоснабжения Республики Калмыкия. Срок исполнения - до 1 марта этого года.

"Представить совместно с АО "Росгеология" предложения в правительство Российской Федерации по обеспечению надежного водоснабжения на территории Республики Калмыкия. Срок - до 1 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Калмыкия находится в зоне водного дефицита. Источников поверхностных вод в республике практически нет, а имеющиеся фактически не пригодны для водоснабжения. Подземные же источники большей частью имеют высокую минерализацию. Поэтому для водоснабжения используются ресурсы рек соседних регионов.