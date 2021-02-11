В Приморье построят 58,6 тыс. кв. м жилья для переселения из аварийных домов

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты построят в Приморье к декабрю 2023 года 58,6 тыс. кв м жилья для переселения людей из аварийных домов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства края по итогам заседания с главами муниципальных образований губернатора Олега Кожемяко.

"На данный момент из 103 тыс. ликвидировано уже более 22 тыс. кв м аварийного жилья. К декабрю 2023 года для переселения людей из аварийного жилищного фонда будет построено 58,6 тыс. кв м. Остальную недвижимость будем приобретать на первичном и вторичном рынках", - цитирует пресс-служба министра строительства Приморья Виталия Блоцкого.

В частности, в Уссурийске в 2021 году приобретут более 5 тыс. кв м в новых домах, во Владивостоке начнется проектирование домов на 13,6 тыс. кв м, в Артеме осталось ликвидировать 5,8 тыс. кв м аварийного жилья. Кожемяко подчеркнул, что программу переселения из ветхого и аварийного жилья необходимо завершить досрочно, в 2023 году, и начать новую, чтобы полностью ликвидировать аварийный фонд на территории Приморского края.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в октябре прошлого года сообщил, что реализация подпрограммы нацпроекта "Жилье и городская среда" по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае завершат на год раньше запланированного срока, в 2023 году.

Нацпроект "Жилье и городская среда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".