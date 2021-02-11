Разработку информационной системы градостроительства не начали в 28 регионах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Разработка Единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) еще не начата в 28 регионах, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя РФ.

В четырех субъектах РФ система уже внедрена. Еще в 15 регионах идет ее разработка, а 38 регионов заявили о вводе системы в эксплуатацию.

В пресс-службе Минстроя РФ также отметили, что сегодня в правительстве обсуждается возможность оказания помощи регионам с внедрением информационной системы. Ранее замглавы Минстроя РФ Александр Козлов отмечал, что все субъекты должны перейти на ГИСОГД к концу 2021 года. "Минстрой России уже приступил к формированию технического задания на создание в 2021 году ГИСОГД РФ. Впереди конкурсные процедуры по определению исполнителя данных работ", - рассказали в министерстве.

К концу 2022 года в ГИСОГД должна появиться возможность получать разрешение на строительство, выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию, следует из программы цифровой трансформации Минстроя РФ.

Единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности должна быть создана к 2024 году. Информационная система будет представлять собой банк актуальных сведений в сфере градостроительства и инвестирования. По словам Козлова, ГИСОГД позволит оказывать услуги в электронном виде, автоматизируя работу органов местного самоуправления и исполнительной власти.