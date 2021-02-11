Минстрой увеличит среднюю стоимость квадратного метра на II квартал в 50 регионах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ подготовило проект приказа, согласно которому планируется увеличить среднюю нормативную стоимость жилья в 50 регионах России во втором квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом.

Согласно проекту приказа, нормативная стоимость квадратного метра жилья останется неизменной для 35 регионов. Это касается в том числе Санкт-Петербурга (85,5 тыс. рублей за кв. м), Республики Крым (53,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийского (52,5 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономных округов (65,8 тыс. рублей), Республики Алтай (48,3 тыс. рублей) и Бурятии (61,2 тыс. рублей).

В то же время в 50 регионах среднюю стоимость предлагается повысить. Например, в Москве и Московской области на 3,7% - до 122,6 тыс. рублей и 68,1 тыс. рублей за кв. м соответственно.

Согласно приказу Минстроя, средний по России показатель нормативной стоимости квадратного метра жилья в первом полугодии 2021 года вырос на 1,1% по сравнению с уровнем второго полугодия 2020 года - до 49 173 рублей.

Нормативы стоимости квадратного метра используются при расчете различных социальных выплат по государственным программам, либо при закупках жилья в целях переселения из ветхого и аварийного фонда, объяснил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. При расчете этих показателей учитываются не только средние цены по Росстату на новостройки и вторичное жилье, взятые уже с понижающим коэффициентом 0,85, но и себестоимость строительства, а также индекс-дефлятор по всему виду деятельности "Строительство".