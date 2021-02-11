Мутко предложил сохранить льготную ипотеку, скорректировав ее параметры

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% должна быть сохранена как антикризисная мера. Однако она требует корректировки или закрытия в тех городах, где уже не дает эффекта, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Если сегодня мы исходим из того, что в 2021 году действует программа по восстановлению экономики страны и доходов граждан, - а по нашим прогнозам, только с 2022 года начнут восстанавливаться доходы людей, - то в принципе такая антикризисная мера должна быть, она должна быть синхронизирована с другими мерами", - сказал Мутко в интервью РБК.

Однако он подчеркнул, что в десятке городов, где цены выросли более чем на 20%, льготная ипотека, как мера поддержки населения, потеряла свой эффект. Поэтому если застройщик или покупатель "перестает получать поддержку, то программу нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки", добавил гендиректор ДОМ.РФ.

По его прогнозам, в 2021 году в России будет введено в эксплуатацию около 37 млн кв. м многоквартирного жилья, причем 70% от этой площади уже продано.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.