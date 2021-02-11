Около 1,5 млн человек обратились в ДОМ.РФ за консультацией по вопросам ипотеки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн человек обратились в центр информационной поддержки ДОМ.РФ за консультацией по вопросам ипотечного кредитования, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью РБК.

"Мы запустили специальный портал "Спроси ДОМ.РФ". Это портал поддержки любых заемщиков, например, тех, кто хотел бы рефинансировать ипотечный кредит или получить какую-то льготу. За 2020 год 1,5 млн граждан воспользовались этим порталом", - сказал Мутко.

Сервис работает для клиентов любых банков, отметил он. Наиболее часто задаваемые вопросы касаются получения 450 тыс. рублей на погашение части ипотеки для многодетных семей и рефинансирования кредита.

ДОМ.РФ создал Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков в условиях сложной экономической ситуации и распространения коронавируса. Получить интересующую информацию можно на бесплатной горячей линии по номеру 8 (800) 700-56-77 и на сайте спроси.дом.рф.