ДОМ.РФ планирует включить апартаменты в базу данных жилищного строительства

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Единая информационная система жилищного строительства должна пополниться сведениями об апартаментах и частных домах, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью РБК.

"Мы сейчас работаем с коллегами из Минстроя, у нас есть единая информационная система жилищного строительства, но в ней мы не видим еще очень многое: не видим те разрешения на строительство, которые выданы, но по ним нет строек, не видим индивидуальное жилищное строительство, не видим жилье, которое строится хозспособом, не видим апартаментов. То есть перед нами стоит целый блок вопросов, который касается цифровизации", - сказал Мутко.

По его словам, расширить базу данных жилищного строительства планируется в 2021 году.

Единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф) создана 1 января 2018 года, ее оператором является ДОМ.РФ. Все застройщики, осуществляющие долевое строительство, обязаны размещать в системе все документы по строительству.