Банк ДОМ.РФ в 2021 году планирует профинансировать возведение 10-15 млн кв. м жилья

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ планирует в 2021 году выдать застройщикам проектное финансирование на 500 млрд рублей для строительства 10-15 млн кв. м жилья, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью телеканалу РБК.

"По проектному финансированию мы хотели бы еще на 500 млрд рублей [выдать кредитов]. Таким образом, профинансируем строительство примерно 10-15 млн кв. м жилья", - сказал Мутко.

По итогам 2020 года банк увеличил объем проектного финансирования застройщиков до 1 трлн рублей, отметил гендиректор ДОМ.РФ. Причем рост по этому показателю составил 84% за год. На данный момент портфель банка включает проекты общей площадью почти 22 млн кв. м, добавил Мутко.

По его словам, в России 54% жилья строится с помощью счетов эскроу. Гендиректор ДОМ.РФ считает, что через два-три года отрасль полностью перейдет на этот механизм.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут после ввода объекта в эксплуатацию.