Гостиничный комплекс Hampton by Hilton ввели в эксплуатацию в центре Москвы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Гостиничный комплекс с апартаментами Hampton by Hilton площадью 15 тыс. кв. м введен в эксплуатацию в Таганском районе Москвы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"В Таганском районе введен в эксплуатацию гостиничный комплекс с апартаментами Hampton by Hilton, рассчитанный на 174 номера. <...> Здание гостиничного комплекса построено по адресу: улица Рогожский вал, владение 12 (Центральный административный округ). Общая площадь объекта - 15 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гостиничный комплекс состоит из блоков различного назначения. Треть из них, со второго по девятый этажи, занимает гостиница Hampton bу Hilton на 147 номеров, на верхних трех этажах - с десятого по двенадцатый - расположены 27 апартаментов.

На первом этаже комплекса разместятся общий вестибюль, кафе и магазины. Помимо гостиничных номеров, в составе отеля предусмотрены общественные зоны, фитнес-клуб с бассейном и паркинг на 78 машино-мест.

"Особенностью комплекса Hampton by Hilton на Рогожском валу станет открытая терраса на уровне второго этажа. Желающие смогут попасть на нее как с улицы, так и из самого отеля. В результате благоустройства терраса превратится в полноценное общественное пространство с кафе, прогулочными зонами, озеленением", - добавили в пресс-службе.