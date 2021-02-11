Эксперт: средний бюджет покупки квартиры в Московском регионе за год вырос на 2 млн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Средний бюджет покупки жилья в Московском регионе по итогам 2020 года составил 9,2 млн рублей, это почти на 2 млн рублей (на 24%) выше цен 2019 года. Такие данные в четверг представил директор аналитической платформы bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе на Российском ипотечном конгрессе.

"Старая Москва выросла в цене самым грандиозным образом. Ее темпы прироста составили наибольший показатель - почти 39 тыс. за кв. м", - сказал Лобжанидзе.

Согласно представленным им данным, средняя стоимость квадратного метра в старой Москве по итогам 2020 года составила 247,1 тыс. рублей, а бюджет покупки квартиры за год увеличился на 2,3 млн (20%), до 14,2 млн рублей.

Покупатель в Новой Москве в среднем заплатил за квартиру 7,3 млн рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составил 1,2 млн рублей (20%). В Московской области рост среднего бюджета лота оказался не таким сильным - 0,5 млн рублей (12%), до 4,8 млн рублей.

Таким образом, средняя стоимость квартиры в Московском регионе в 2020 году достигла 9,2 млн рублей. Один квадратный метр обошелся в 178 тыс. рублей (рост на 22%).