Минстрой проконтролирует стоимость лифтов по программе ускоренной замены

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство строительства будет проводить постоянный мониторинг стоимости оборудования при рассмотрении заявок от регионов на замену лифтов в рамках программы ускоренной замены. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минстроя России.

До 2025 года по всей стране предстоит заменить порядка 134 тыс. лифтов. Правительством РФ было выделено 750 млн рублей, которые распределят между регионами в порядке поступления заявок и в зависимости от их одобрения. "При рассмотрении заявок от субъектов будет проводиться постоянный мониторинг стоимости оборудования. Все они будут проверяться на предмет соответствия цен рыночным", - приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова.

В ходе совещания Минстроя и Минпромторга заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов подчеркнул, что господдержка программы замены лифтов даст возможность дополнительно поддержать отечественные лифтовые заводы и увеличить число поступающих им заказов. "Реализация новых механизмов поддержки замены лифтов в рамках общенационального плана даст возможность дополнительно поддержать отечественные лифтовые заводы и значительно увеличить число поступающих им заказов. Мы ожидаем от заводов, которые будут выступать в качестве подрядчиков, максимальной вовлеченности, надлежащего планирования работ и обеспечения их безусловного выполнения для решения проблемы изношенного лифтового парка в стране", - добавил Иванов.

Поддержка замены лифтов, которую государство будет оказывать регионам - одна из мер общенационального плана действий по восстановлению экономики. Выделенные средства позволят частично компенсировать софинансирование из бюджета субъекта. При этом меры распространяются только на новые лифты исключительно отечественного производства классом энергоффективности не ниже класса Б, а также при условии замены всех лифтов в доме с истекшим сроком эксплуатации. Помимо этого, сами дома не должны быть признаны аварийными.