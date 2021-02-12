Холдинг РКС продаст непрофильную недвижимость в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Российские космический системы" (РКС, входит в Роскосмос) продаст подмосковный санаторий "Чайка" и землю на Авиамоторной улице. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе РКС.

"Холдинг "Российские космические системы" в рамках реализации долгосрочной политики по отчуждению непрофильных активов, привлечения дополнительного финансирования основной деятельности, оптимизации расходов и повышения рентабельности объявляет о продаже двух объектов недвижимости в Москве и Московской области", - сообщили в пресс-службе.

В холдинге отметили, что выставляемый на продажу санаторно-оздоровительный комплекс "Чайка" расположен в Коломенском районе Московской области, вблизи деревни Чуркино. "Удаленность от МКАД составляет 100 км по Новорязанскому шоссе, недалеко от города Коломны. Расположение комплекса характеризуется хорошей транспортной доступностью как на автомобиле, так и на общественном транспорте", - подчеркнули в РКС.

Также на продажу выставлен участок земли и двухэтажное административное здание на Авиамоторной улице, д. 34. После реконструкции объект можно использовать под офисы.

Оба лота будут выставлены на открытый аукцион, принять участие в котором сможет любое заинтересованное лицо. Информация о проведении торгов будет размещена на общедоступных информационных ресурсах. "Главным критерием выбора победителя аукциона станет лучшее ценовое предложение", - подчеркнули в холдинге.