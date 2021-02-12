Кабмин направит в 2021 году около 20 млрд рублей на развитие сельских территорий

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит на комплексное развитие сельских территорий еще 3,5 млрд рублей, всего на эти цели в 2021 году будет направлено около 20 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на заседании кабинета министров.

Председатель российского правительства напомнил, что тема развития сельских территорий обсуждалась во время его рабочей поездки в Адыгею, которая состоялась в начале недели. Он отметил, что власти продолжат "создавать инфраструктуру на селе, а также строить там жилье на условиях льготной ипотеки до 3% годовых". Помимо этого, как подчеркнул премьер, важно формировать там "условия для комфортной жизни, получения качественной медицинской помощи, возможности отдать ребенка в хороший детский сад или школу". Сельские территории также должны быть обеспечены спортплощадками рядом с домом, доступом в интернет и хорошими дорогами, добавил он.

"На реализацию этих задач в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в бюджете на этот год предусмотрено около 16,5 млрд рублей, - сказал Мишустин. - Заявки на участие в таких мероприятиях от субъектов РФ продолжают поступать. С учетом запросов регионов правительство дополнительно направит еще более 3,5 млрд рублей".

В правительстве рассчитывают, что это решение позволит улучшить жилищные условия почти 12 тыс. семей. Кроме того, в 22 регионах будет завершено более 30 проектов по повышению качества жизни на селе. "Это новые школы и дома культуры, водопровод и котельные, спортплощадки и автотранспорт, - пояснил премьер. - В результате работ по благоустройству территорий, строительству и ремонту появится более 7,5 тыс. рабочих мест".

Глава кабинета министров обратил внимание на то, что "в регионах очень ждут эти средства". "Прошу министерство сельского хозяйства оперативно довести дополнительные ассигнования субъектам РФ", - заключил Мишустин.