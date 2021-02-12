В Башкирии создали ассоциацию застройщиков для взаимодействия властей со строителями

УФА, 12 февраля. /ТАСС/. Ассоциация застройщиков создана в Башкирии, в ее задачи входит анализ проблем отрасли при участии строителей и властей, выработка стратегии развития отрасли. В результате ожидается изменение подхода к городской застройке, сообщила пресс-служба правительства республики в пятницу.

"По итогам ранее состоявшегося совещания по вопросам развития строительной отрасли и по взаимодействию со строительным профессиональным сообществом мы приняли решение создать отраслевую Ассоциацию застройщиков. Для нашей республики это знаковое событие, которое в корне поменяет подходы к городской застройке", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

Существует проблема строительства многоквартирных домов без учета социальных нужд будущих жильцов, а у государства может не хватить ресурсов для обеспечения новых микрорайонов школами, детсадами и поликлиниками. "Мы создали Градостроительный совет, и он уже работает. Теперь создается Ассоциация застройщиков республики. Она должна стать площадкой для диалога между участниками рынка и государством. На ней будут обсуждаться проблемы отрасли с участием строителей и государственных чиновников, принимающих стратегические решения в этой сфере. Два основных преимущества такой "площадки" - это то, что мы получим быструю коммуникацию между застройщиками и государством и возможность оперативного принятия стратегических решений", - цитирует Назарова пресс-служба.

В октябре 2020 года по решению главы Башкирии Радия Хабирова был создан Градостроительный совет для упорядочения точечной застройки и соблюдения прав жителей городов. Совет возглавил сам Хабиров.

По данным Минстроя республики, в 2020 году в регионе введено более 2,4 млн кв. метров жилья, рост составил 3,3%. В стадии строительства находятся более 4 млн кв. метров, из которых в 2021 году планируется ввести 2,3 млн жилья.