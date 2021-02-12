Количество сделок на рынке новостроек в России в 2020 году уменьшилось почти на 3%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Росреестр в 2020 году зарегистрировал почти 764 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - на 2,5% меньше, чем в 2019 году (783 тыс.), сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба ведомства.

"По итогам 2020 года этот показатель составил 764 тыс. При этом только за декабрь 2020 года Росреестр зарегистрировал 100,6 тыс. ДДУ, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года (65 тыс.)", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным Росреестра, доля договоров участия в долевом строительстве, поданных в ведомство в электронном виде, в 2020 году увеличилась до 44%. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составил около 20%.

Регистрация сделок на вторичном рынке жилья показала примерно такую же динамику - уменьшение на 2%. Так, за 2020 год Росреестр зарегистрировал 3,69 млн таких сделок, а в 2019 году - 3,77 млн. При этом в декабре 2020 года их число составило 447 тыс., что на 6% больше, чем в декабре 2019-го (422 тыс.).