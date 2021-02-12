Число зарегистрированных в России ипотечных сделок выросло в 2020 году почти на 18%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 3,5 млн ипотечных сделок зарегистрировано в России в 2020 году, это почти на 18% больше, чем годом ранее, сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба Росреестра.

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"Количество зарегистрированных Росреестром ипотек по результатам 2020 года выросло почти на 18% (3,5 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 млн)", - сказали в пресс-службе.

Если в апреле 2020 года в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями число зарегистрированных ипотек в России сократилось до 173,8 тыс., то уже в июне этот показатель составил 252,7 тыс., а в августе - 322,8 тыс. В последующие месяцы показатель стабильно рос на 30 тыс. ипотек. Больше всего сделок с привлечением кредитов было зарегистрировано в декабре 2020 года - 441 тыс., это на 38% больше, чем в декабре 2019 года.

При этом доля электронной ипотеки по итогам 2020 года превысила 37%, добавили в ведомстве. По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки стали программы ипотечного кредитования с господдержкой.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.