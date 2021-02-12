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Набиуллина: эффект от снижения ставок по ипотеке к январю был "съеден" ростом цен на жилье

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Эффект от снижения ставок по ипотеке к январю был "съеден" повышением цен на жилье, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Со временем, в силу того, что предложение не поспевало за спросом, который развивался ускоренно, даже ажиотажно, у нас это вылилось в повышение цен. По нашей оценке, к январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был съеден с повышением цен на жилье", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что на рынке ипотеки должны быть системные льготные программы. 

По ее словам, программу льготной ипотеки можно оставить в отдельных регионах. 

Цены на жилье в России вряд ли упадут после завершения льготной программы по ипотеке, считает Набиуллина. 

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