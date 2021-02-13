Эксперты составили рейтинг городов по динамике сокращения площадей квартир в новостройках

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Челябинск, Саратов и Уфа возглавили рейтинг городов по динамике сокращения средних площадей квартир в строящихся домах на территории Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

Эксперты компании проанализировали, как изменился рынок новостроек в крупнейших городах России за последний год, и составили рейтинг, в каких из них средняя площадь в строящихся проектах сократилась больше всего, по сравнению со средней площадью квартир, продававшихся в прошлом году.

"Среди "двадцатки" крупных городов России первое место по снижению средней площади квартир в новостройках занял Челябинск, здесь она за год сократилась на 23,5%, с 60,9 до 49,3 кв. м. На втором месте - Саратов, где средняя площадь квартир в новых проектах снизилась на 16,6% - с 60,3 до 51,7 кв. м. На третьем - Уфа, сокращение на 11%, с 52,5 до 47,3 кв. м", - сказал Зайцев.

По его словам, в первую пятерку рейтинга также вошли Казань, в которой средняя площадь квартир в новостройках за год сократилась на 10,4% - с 53,1 до 48,1 кв. м, а также Самара с показателем в 9% (с 60,3 до 54,9 кв. м). Далее следуют Краснодар - на 8,3%, до 46 кв. м, Воронеж - на 8%, до 49,9 кв. м, Ростов-на-Дону - на 5,2%, до 48,3 кв. м. Москва оказалась на девятом месте, здесь средняя площадь квартир в новостройках за год снизилась на 4,4% с 58,6 до 56 кв. м. Замыкает десятку Екатеринбург с показателем в 3,3% (сокращение до 51,4 кв. м).

"Рост цен и снижение доходов населения подталкивают девелоперов выводить на рынок больше малогабаритных и недорогих вариантов, плюс этот сегмент пользуется высоким спросом у инвесторов, доля которых за последний год в общем объеме сделок выросла почти в три раза", - прокомментировал Зайцев.

В некоторых городах наоборот, годовая динамика средних площадей квартир в новостройках положительная, уточнили в компании "Этажи". Больше всего показатель вырос в Омске - с 48,1 до 51,7 кв. м (+7%), Санкт-Петербурге - с 43,1 до 45,1 кв. м (+4,6%), Нижнем Новгороде - с 53,4 до 54,3 кв. м (+1,7%), Тюмени - с 52 до 52,8 кв. м (+1,5%) и Волгограде - с 51,2 до 51,9 кв. м (+1,4%).