В Якутии на 30% повысилась стоимость квадратного метра жилья в 2021 году

ЯКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра жилья в Якутии в 2021 году составила в среднем 106,5 тыс. рублей, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в субботу министр строительства региона Павел Кылатчанов во время онлайн-отчета кабмина региона.

"По данным мониторинга на начало года, стоимость квадратного метра в среднем составила 106,5 тыс. рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Кылатчанов.

По его словам, на ситуацию повлияло несколько факторов. "Это новые правила привлечения средств граждан-участников долевого строительства. Сегодня застройщики непосредственно должны привлекать средства в кредитных учреждениях, что соответственно влечет за собой удорожание стоимости квадратного метра в целях обслуживания этого займа", - сказал Кылатчанов.

Также он отметил отсутствие земельных участков, обеспеченных инфраструктурой. "У нас негативные последствия кризиса повлекли за собой определенный дефицит трудовых ресурсов, послабление курса рубля, и в этой части работа стала дороже", - добавил министр.

"Еще один фактор, который сегодня активно влияет, это участие на рынке так называемых посредников. На сегодняшний день у застройщиков в большинстве своем приобретают жилые помещения юридические лица, которые в последующем перепродают их гражданам. Разница достигает 20-25% от тех цен, которые дает застройщик", - добавил Кылатчанов.

По итогам 2020 года объем введенного жилья в республике составил 523 тыс. кв. м. Расселено из аварийного фонда за 2019-2020 годы более 6,3 тыс. из 117 тыс. кв. м жилья.